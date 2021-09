Van Vleuten eindwinnares Ceratizit Challenge, Kopecky beste in slotrit

Annemiek van Vleuten heeft de Ceratizit Challenge by La Vuelta 2021 op haar naam geschreven. De Nederlandse kwam in een felbetwiste slotrit naar Santiago de Compostella niet meer in de problemen. De vierde en laatste etappe werd gewonnen door Lotte Kopecky, die na een lastige finale Elisa Longo Borghini wist te vloeren.

De vierde en laatste etappe van de Ceratizit Challenge voerde over relatief vlakke wegen van As Pontes naar Santiago de Compostella, een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. Pelgrims uit heel Europa eindigen hier hun voet- of fietstocht. Voor de renners was dit niet het einde van een spirituele reis, maar wel van de vierdaagse rittenkoers. Rond de klok van 10.30 uur werd het startsein gegeven voor de laatste etappe.

Ondanks het relatief vlakke parcours was er al snel sprake van een eerste schifting. Door het hoge tempo werd het peloton gedecimeerd tot ongeveer veertig rensters, maar na verloop van tijd kregen we weer een ‘klassiek’ koersverloop. Achttien rensters besloten weg te springen uit het peloton en vormden een omvangrijke vlucht. Het verschil liep al snel op tot een minuut, maar echt veel ruimte kregen de koploopsters ook weer niet.

Wereldkampioene Van der Breggen in de aanval

Met wereldkampioene Anna van der Breggen, Amalie Dideriksen, Movistar-rensters Leah Thomas en Sara Martín, Alena Amaliusik, Amber Kraak en Janneke Ensing waren heel wat sterke renners vertegenwoordigd in de voorste groep. De Amerikaanse Thomas was de best geplaatste renster in de kopgroep, op 8m21s van leidster en ploeggenote Van Vleuten. In het peloton werd het tempo echter opgeschroefd door de vrouwen van Liv-Racing, in dienst van Belgisch kampioene Lotte Kopecky. Hierdoor werd het verschil kleiner en kleiner.

Vooraan ging het niet hard genoeg en dus besloten Van der Breggen, Thomas, Amaliusik en Shirin van Anrooij een tandje bij te schakelen. Met een voorsprong van ruim een halve minuut begonnen zij aan de laatste tien kilometer. Op een ongecategoriseerde helling wist Thomas haar medevluchters, waaronder Van der Breggen, overboord te kieperen. De Amerikaanse moest vervolgens nog negen kilometer alleen afleggen, maar kende een begenadigde dag en zo bleef de voorsprong lange tijd schommelen tussen de dertig en veertig seconden.

Inspanning Thomas draagt net niet ver genoeg

De achtervolgende groep, met Van der Breggen, Van Anrooij en Amaliusik, werd op drie kilometer van het einde opgeslokt door het peloton. Alleen de dappere Thomas reed nog voorop, maar de voorsprong was inmiddels wel geslonken tot twintig seconden. Het bleek net niet genoeg voor de ritzege, want de moegestreden Amerikaanse werd in de laatste rechte lijn, met nog ongeveer 200 meter te gaan, ingerekend door Longo Borghini en Kopecky. De Italiaanse sprong als eerste weg op de lastige aankomststrook, maar werd nog eenvoudig geremonteerd door de veel snellere Kopecky.

De rappe Belgische, die volgend jaar zal uitkomen voor SD Worx, liet in de finale zien dat ze weer helemaal terug is na een gedwongen rustperiode. Kopecky kwam twee keer ten val tijdens de Olympische Spelen in Tokio en kampte een tijdje met een pijnlijke heup. De Simac Ladies Tour kwam nog te vroeg voor Kopecky, maar ze bleek wel op tijd fit voor de Ceratizit Challenge. Kopecky trekt later deze maand als een van de topfavorieten voor de wereldtitel naar het WK in eigen land.