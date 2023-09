dinsdag 12 september 2023 om 08:52

Van Vleuten blikt terug op carrière: “Op WK in Australië kwam veel samen in drie dagen”

Annemiek van Vleuten zat maandag aan tafel bij Humberto om terug te blikken op haar carrière. Haar wereldtitel in Wollongong werd erbij gepakt als kenmerkende gebeurtenis voor haar wielerloopbaan. “Daar kwam veel samen”, vertelde Van Vleuten. “Het omgaan met teleurstellingen en het afwisselen van hoogtepunten met dieptepunten zat hier allemaal in drie dagen.”

Tijdens het door haar gewonnen WK in Australië reed Van Vleuten rond met een gebroken elleboog. Drie dagen voor de wegrit was de Nederlandse wielrenster namelijk ten val gekomen tijdens de Mixed Relay. “Hoe ik daar mee omging? Tja, je gaat naar het ziekenhuis, waar je dan hoort dat je niet geopereerd hoeft te worden. Dan denk je: nou ja, misschien gaat het wel. Je moet niet bezig zij met wat er is gebeurd, altijd kijken naar wat er wel kan.”

“De bondscoach was wel behulpzaam. Zij heeft vaker bij mij gezien wat er mogelijk is. Ik besloot om niet te sippen, alhoewel mijn droom wel in duigen lag. Dit was mijn laatste kans op de wereldtitel. Ik dacht: misschien kan ik Marianne nog helpen, dan kom ik thuis met een beter gevoel het vliegtuig uit.”

Uiteindelijk zou Van Vleuten de wegrit winnen na een late aanval. En kwam haar droom alsnog uit. “Die titel is wel een beetje kenmerkend voor mijn carrière. Ik heb vaak tegenslagen gehad waar ik bovenop moest komen, vaak was dat in het oranje. Hier kwam het allemaal samen in drie dagen.”

Voorbereiden op een groot doel

De komende tijd weet Van Vleuten nog niet wat ze gaat doen. Daar heeft ze bewust toe besloten. Wat ze gaat missen en nu al mist, is het maximale uit jezelf halen. “Ik heb mijn afscheid aangekondigd toen ik verbeterpunten niet meer zag. Mijn lijstjes werden steeds kleiner. Me voorbereiden op de grote doelen, is wat ik het meest ga missen. Bij mijn afscheid deed dat al een beetje pijn”, eindigt ze.