Van Vleuten baalt na Luik-Bastenaken-Luik: “Als team heel slecht gereden”

Annemiek van Vleuten streed in haar laatste Luik-Bastenaken-Luik voor wat ze waard was, maar moest genoegen nemen met een zesde plek. De wereldkampioene ging dus strijdend ten onder, maar was na afloop wel behoorlijk kritisch. “Als ploeg hebben we vandaag heel slecht gereden”, klinkt het in gesprek met de NOS.

“We hadden als ploeg één taak en dat was als team meezitten in de kopgroep.” Movistar was echter niet mee, op het moment dat Marlen Reusser, Amanda Spratt, Katarzyna Niewiadoma, Esmée Peperkamp en Anna Henderson wegreden uit het peloton. “Dan laat je zo’n kopgroep wegrijden. Dat mag niet gebeuren. We reden daarna de hele dag achter de feiten aan en dan moet je voor de Roche-aux-Faucons al in de aanval om het gat te dichten”, is Van Vleuten scherp.

“Dat wil je niet, het idee is juist om de benen fris te houden voor de Roche-aux-Faucons. Het is wel goed om in een teambespreking de boel weer op scherp te zetten. Het is goed om dit even te bespreken. Dit mag niet gebeuren op dit niveau.”

Van Vleuten had echter ook oog voor de prestatie van haar landgenote Demi Vollering, die in Luik een bijzondere hattrick wist te voltooien. “Demi was vandaag ook gewoon beter. Ik kon niet mee, al was het verschil niet zo heel groot. Dat geeft de burger moed voor de rest van het seizoen”, bekijkt Van Vleuten het van de zonnige kant. “Ik ga liever strijdend ten onder dan dat ik door een lekke band of valpartij aan de kant sta. We hebben er nog het beste van weten te maken.”