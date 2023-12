donderdag 14 december 2023 om 14:43

Van Ster van Bessèges tot Parijs-Tours: Mads Pedersen onthult volledige programma voor 2024

Het was al bekend dat Mads Pedersen in 2024 zowel de Tour de France als de Vuelta a España zal gaan rijden, maar nu heeft de Deen ook de rest van zijn programma uit de doeken gedaan. De Deen opent zijn seizoen op de laatste dag van januari in de Ster van Bessèges en eindigt op 6 oktober met Parijs-Tours. Tussendoor rijdt hij onder meer de kasseiklassiekers en dus twee grote rondes.

Pedersen trapt dus af in de Ster van Bessèges, die komend jaar duurt van 31 januari tot en met 4 februari. Daarna blijft de Deen nog even in Frankrijk voor de Tour de la Provence. In maart staat de renner van Lidl-Trek eerst aan de start van Parijs-Nice en Milaan-San Remo, waarna hij afreist naar Vlaanderen. Daar betwist hij achtereenvolgens de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Hij sluit zijn voorjaar af met Parijs-Roubaix.

Vorig jaar reed Pedersen in mei de Giro d’Italia, maar die grote ronde slaat hij dit seizoen over. In plaats daarvan hervat hij de competitie pas weer in juni, met het Critérium du Dauphiné. Via de nationale kampioenschappen van Denemarken gaat hij vervolgens naar de Tour de France. Tussen de Tour en de Vuelta a España, waar hij in 2022 nog drie etappes won, staan geen koersen op de planning. Na de Ronde van Spanje start hij nog in twee Franse eendaagsen: Parijs-Bourges en Parijs-Tours.