Van Schip en De Pauw draaien rollen om in Zesdaagse Rotterdam zondag 5 januari 2020 om 00:25

Jan-Willem van Schip en Moreno De Pauw zijn de nieuwe leiders in de Wooning Zesdaagse. Dankzij een subliem optreden in de lange jacht zetten zij op de derde avond de wedstrijd op zijn kop.

Peter Schep, die met Michael Zijlaard de wedstrijdleiding voert, voorspelde het al: met honderd minuten koppelkoers zou de derde dag uitdraaien op een slijtageslag. “Dan worden de jongens van de mannen gescheiden.” De eerste jacht over veertig minuten schudde het klassement al meteen op, doordat de koppels Kluge-Reinhardt en De Buyst-Van der Sande rondewinst pakten. Daarmee stond de gele trui van Iljo Keisse en Niki Terpstra op de tocht.

Toen moest het hoogtepunt van de avond, de koppelkoers XL nog beginnen. De toevoeging van de laatste letters was veelzeggend, want de wedstrijd duurde liefst een uur. Aanvallen was het codewoord voor koppels met ambities. Eerst gingen Wim Stroetinga en Yoeri Havik op zoek naar rondewinst. Het Nederlandse koppel reed lange tijd voor het peloton uit, maar moest uiteindelijk zich weer laten inrekenen.

De echte klapper werd gemaakt door Jan-Willem van Schip en Moreno De Pauw. Toen het sein voor de gouden tussensprint klonk, demarreerden ze in de jacht op de tien bonuspunten. Na de gewonnen tussensprint bleef het gelegenheidskoppel ‘boren’ op weg naar rondewinst. Die werd na enige tijd veiliggesteld. Het spel was op de wagen, maar Van Schip en De Pauw hadden de boel onder controle en trokken het tafellaken naar zich toe.

Hun voorsprong in het klassement is wel nog broos met liefst vier koppels op een ronde, waarbij met name De Buyst en Van der Sande fors zijn opgerukt.

38e Wooning Zesdaagse

Tussenstand na dag 3

1. / Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw – 126 punten

2. / Jasper De Buyst-Tosh Van der Sande – 170 punten en 1 ronde

3. / Iljo Keisse-Niki Terpstra – 168 punten en 1 ronde

4. / Roger Kluge-Theo Reinhardt – 150 punten en 1 ronde

5. / Kenny De Ketele-Robbe Ghys – 106 punten en 1 ronde

6. / Wim Stroetinga-Yoeri Havik – 168 punten en 2 ronden

7. / Maximilian Beyer-Sebastián Mora – 70 punten en 2 ronden

8. / Marc Hester-Oliver Wulff Frederiksen – 92 punten en 3 ronden

9. / Ramon Sinkeldam-Maikel Zijlaard – 78 punten en 3 ronden

10. / Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski – 44 punten en 3 ronden

11. / Jesper Asselman-Etienne van Empel – 76 punten en 4 ronden

12. / Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 62 punten en 5 ronden

13. / Felix English-Marc Potts – 12 punten en 12 ronden