Van Poppel na winst in Zottegem: “Blij dat ik het team dit afscheidscadeau kan geven”

Danny van Poppel vertrekt na dit seizoen naar BORA-hansgrohe, maar bij Intermarché-Wanty-Gobert maalt niemand daar om. De Nederlandse kopman wist dinsdag te zegevieren in de Egmont Cycling Race, de opvolger van de GP Stad Zottegem. In de regen was Van Poppel de beste: “Ik hou van dit soort lastige Belgische koersen.”

“Na een gecontroleerde beginfase was ik blij dat de wedstrijd op de plaatselijke ronden open brak, want op die manier werden mijn kansen groter. Een lastige sprint met een beperkt peloton ligt me namelijk heel goed”, aldus de Brabantse sprinter. “Mijn ploegmaten reageerden op de aanvallen, waardoor ik me goed op de eindsprint kon concentreren.”

In de finale had Van Poppel nog twee renners in dienst. “Onze stagiair Dries De Pooter positioneerde ons voor de kasseistroken en ook aan Baptiste Planckaert heb ik veel te danken. Hij was erg sterk vandaag en zette me in de aanloop naar de sprint af in een positie van waaruit ik vrij kon sprinten. Aangezien ik me goed voelde, kon ik het mooi afmaken. Ik ben blij dat ik het team dit afscheidscadeau kan geven, en hopelijk volgen er nog meer”, kijkt hij alweer vooruit.