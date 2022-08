Van Poppel na lead out voor Jakobsen: “Voor mij is dit ook gewoon een overwinning”

Fabio Jakobsen zegevierde vandaag op de wegrit van het EK in München na voorbereidend werk van zijn ploeggenoten van de Nederlandse selectie. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Danny van Poppel, die Jakobsen in perfecte positie afzette. “Dit is waar ik echt van gedroomd heb als lead out”, zegt een dolgelukkige Van Poppel na afloop tegen de NOS.

“Super mooi”, vervolgt de renner van BORA-hansgrohe, die zich recentelijk van sprinter heeft omgeschoold tot sprintaantrekker. “Het is niet alleen mijn werk, ook van de ploeg. Boy (broer Boy van Poppel, red.) zat voor me en coachte de andere jongens goed. We konden ook lekker Nederlands praten, dat is ook fijn.”

Van Poppel, die zelf nog vierde werd, nam de kijker mee naar de laatste kilometer. “In de laatste rechte lijn ging Merlier aan, maar veel te vroeg. Toen dacht ik: wat moet ik nu doen? Ik ging aan en opzij, zodat Fabio uit de slipstream kon komen. Super gaaf, heel gaaf. Dit was het doel en het is gelukt. Zeker als hij wint, is het perfect. Fabio is de verdiende Europees kampioen.”

Normaal gesproken – in zijn functie bij BORA-hansgrohe – trekt Van Poppel de sprint aan voor Sam Bennett. Nu moest hij dat opeens voor Jakobsen doen. “We hebben samen op de kamer gelegen. Daar hebben we wat dingen afgesproken, want het is toch even wennen. Sam Bennett blijft bijvoorbeeld in mijn wiel, terwijl Fabio zijn eigen weg kiest, waarna we elkaar vinden in de laatste lijn. Ik deed al goede lead outs dit jaar. Dan krijg je veel lof. Voor mij is het ook gewoon een overwinning.”