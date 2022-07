Van Looy betwijfelt of Van Aert groen kan winnen: “Met die ploeg? Ik moet het nog zien”

Volgens Rik Van Looy, ook wel de Keizer van Herentals genoemd, is het voor Wout van Aert verre van ideaal dat hij voor Jumbo-Visma rijdt. De voormalig wielervedette is er dan ook niet zo zeker van dat zijn stadsgenoot het groen mee naar huis neemt in de gisteren gestarte Tour de France. “Met die ploeg? Ik wil het nog zien”, zegt Van Looy (88) in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Niets ten nadele van Van Aert. Maar in zijn ploeg zitten twee coureurs die de Ronde van Frankrijk kunnen winnen en die ook beschermd moeten worden. Hoeveel man gaat Van Aert overhouden om hem te meneren in de sprint?”, vraagt Van Looy zich af of Van Aert wel genoeg steun krijgt in de sprints. “Er zal niet te veel moeten gebeuren…”

“Die Hollanders, ge weet daar nooit het fijne van”

“Die Hollanders, ge weet daar nooit het fijne van”, stelt Van Looy. “Zoals vorige week toen hij het BK niet mocht rijden. Die Hollandse manager gaf daar een uitleg precies of Van Aert zijn been zou er afvallen, maar intussen stond hij hier in Herentals bij de Wellens (zaak in herenkleding, red.) wel een kostuum te passen. Dat kan niet, hè?”

“Voor mij zit Van Aert in de verkeerde ploeg”, is Van Looy duidelijk. “Zet hem bij Quick-Step en het zou wat anders zijn. Dáár kunnen ze meneren. Iedereen zit te foefelen als de sprint eraan komt, behalve Quick-Step. Tot de laatste kilometer daar is, dan zijn ze met zessen.”