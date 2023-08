donderdag 31 augustus 2023 om 09:22

‘Van koersfiets naar volgwagen: Sep Vanmarcke wordt ploegleider bij Israel-Premier Tech’

Sep Vanmarcke, die in juli door hartproblemen een punt moest zetten achter zijn wielercarrière, zal ook volgend jaar te zien zijn in het wielerpeloton. Niet als renner, maar wel als ploegleider bij Israel-Premier Tech. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Op 7 juli werd de wielerwereld onaangenaam verrast door een aankondiging van Sep Vanmarcke. De 34-jarige klassiekerspecialist kondigde zeer abrupt zijn afscheid als beroepswielrenner aan. De coureur had al enige tijd last van hartklachten en bij onderzoek in het ziekenhuis is littekenweefsel aan het licht gekomen, wat een groot risico vormt op verdere hartproblemen. “Het is een vreselijk pijnlijke beslissing om mijn wielercarrière zo abrupt te beëindigen, maar er is geen andere mogelijkheid”, liet Vanmarcke destijds weten.

Vanmarcke nam dus afscheid van zijn bestaan als profwielrenner, maar liet wel meteen weten dat hij graag in de wielerwereld actief wilde blijven. “Ik ga nu de tijd nemen om bij mijn gezin te zijn, alles een plaats te geven en na te denken over wat ik wil doen in de toekomst. Mijn hele leven stond in het teken van wielrennen. Wielrennen zal altijd mijn passie blijven.”

Vervanger van Dirk Demol

Het Laatste Nieuws laat nu weten dat Vanmarcke vanaf 1 januari 2024 ploegleider zal worden bij zijn oude werkgever Israel-Premier Tech. De Belg moet onder meer zijn ervaring op klassiekergebied doorgeven aan de renners binnen de Israëlische formatie. Vanmarcke wordt bij de ploeg van sportief manager Rik Verbrugghe de vervanger van Dirk Demol, die dan weer naar Lotto-Dstny zal verhuizen.