Van Garderen over ploegmaat Urán: “Hij kan nog altijd de Tour winnen” vrijdag 11 september 2020 om 13:35

Rigoberto Urán is bezig aan een geruisloze maar wel goede Tour de France, de Colombiaan staat na twaalf etappes zesde in het klassement. “Ik denk nog altijd dat Rigo de Tour kan winnen”, zo vertelt zijn ploeggenoot Tejay van Garderen aan Velonews.

Uran, de kopman van EF Pro Cycling, werd drie jaar geleden al eens tweede in de Ronde van Frankrijk en staat er ook dit jaar weer uitstekend voor. “Hij is zo ontzettend rustig, hij laat zich door niks meer gek maken”, zo vertelt Van Garderen. “Dat is echt ideaal voor een kopman. Hij raakt niet in paniek als hij in een stressvolle situatie zit.”

De Amerikaanse WorldTour-ploeg begon aan de Tour met drie renners voor het algemeen klassement, maar Sergio Higuita en Daniel Felipe Martínez staan inmiddels al op ruime achterstand. En dus moet Urán het weer doen voor de formatie van manager Jonathan Vaughters. De vraag is alleen of hij Jumbo-Visma kan verontrusten in de bergen.

Over Jumbo-Visma: “Laat ze maar het vuile werk opknappen”

Van Garderen over de ploeg van geletruidrager Primož Roglič. “Ze mogen gerust het vuile werk opknappen en in de wind rijden. Wij kunnen dan profiteren. In de slotweek is het belangrijker wie de sterkste renner heeft. De ploeg zal dan minder belangrijk worden. We zien Jumbo-Visma veel op kop rijden, maar dertig seconden voorsprong is niet veel.”