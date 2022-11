Van Empel tweede in Beekse Bergen: “Verbaasde me nog hoe dicht we kwamen”

Video

Fem van Empel bleek in de eerste vier wereldbekermanches van het seizoen onklopbaar, maar leed zondag in de Grote Prijs Beekse Bergen een zeldzame nederlaag. De renster van (nu nog) Pauwels Sauzen-Bingoal moest na een spannende finale haar meerdere erkennen in landgenote Shirin van Anrooij.

Vlak voor het ingaan van de laatste ronde sprong Van Anrooij weg bij haar twee concurrentes: Van Empel en Puck Pieterse. Het verschil bleef in de slotronde echter beperkt. In de laatste minuten kregen Pieterse en Van Empel hun prooi weer in het zicht, maar in de technische zandstrook sloop Van Arnooij weer wat verder weg. Het bleek voldoende om vooruit te blijven en zo boekte de jonge renster van Baloise Trek Lions haar eerste grote veldritzege bij de profs.

Van Empel snelde nog naar een tweede plaats, maar stond dus eens niet op het hoogste schavotje. Toch kon ze na afloop wel leven met haar nederlaag. “Puck (Pieterse, red.) en ik keken iets te veel naar elkaar. Op het moment dat we twijfelen, komt Shirin er met veel snelheid aan. Dat kun je nog opvangen, maar dat deden we niet en dus hebben we de hele ronde een finale moeten rijden”, vertelde ze voor de camera van WielerFlits.

De cross draaide uit op een spannende driestrijd om de overwinning. Van Empel: “Als mijn zandpassage iets beter was geweest, dan hadden we weer aan het wiel gezeten. Dan begint de koers weer van nul, maar mijn zandpassage was niet goed. Dan weet je dat het lastig gaat worden, al verbaasde het me hoe dicht we nog kwamen.”