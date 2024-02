zaterdag 3 februari 2024 om 15:39

Van Empel na klassedemonstratie op WK: “Hele seizoen stond in het teken van deze wedstrijd”

Met overmacht werd Fem van Empel voor het tweede jaar op rij wereldkampioen veldrijden. In het Tsjechische Tábor was ze veel te sterk voor de concurrentie. In het flashinterview stak de Brabantse haar blijdschap niet onder stoelen of banken.

Met dank aan haar optreden in Tábor is Van Empel is na Marianne Vos de tweede Nederlandse die erin is geslaagd om een tweede wereldtitel bij de elite vrouwen en de manier waarop ze dat deed was indrukwekkend. Kort na de start nam ze afstand van de concurrentie en op gekende wijze maakte ze het daarna af. Ze maakte al snel goed gekruid gehakt van de concurrentie, om na dik 46 minuten het zegegebaar te maken. “Het hele seizoen stond alles in het teken van deze wedstrijd, dit is dus echt de kers op de taart”, opent ze haar verhaal.

“Dit is niet alleen een overwinning van mezelf, maar ook van heel Team Fem, iedereen om mij heen. Het betekent veel voor me om de titel te verdedigen. Het is een speciale dag vandaag. Alles moest op het juiste moment op de juiste plaats vallen. Dat ging heel goed vandaag, dus ik ben hartstikke blij.”