donderdag 9 november 2023 om 11:30

Van Emden stuurde Zeeman een bezorgde brief: “Ik vond dat ik aan de bel moest trekken”

Jumbo-Visma deed dit jaar het bijna onmogelijke met winst in de Giro d’Italia, Tour de France én Vuelta a España. Een unieke prestatie, maar dit leek aan het begin van 2023 niet al te realistisch. Dat was toch de gedachte bij Jos van Emden en dus stuurde de Nederlander een bezorgde brief naar sportief directeur Merijn Zeeman.

In de populaire wielerpodcast De Rode Lantaarn blikt Van Emden er uitgebreid op terug. “Ik kreeg mijn programma voor dit jaar en daar was ik helemaal niet tevreden over. Toen hoorde ik ook wat andere jongens gingen rijden en wat de doelstellingen waren van de ploeg. Ik dacht opeens: dit is echt niet meer mijn ploeg waar ik jaren in heb gereden. Ik vond dat ik aan de bel moest trekken.”

Met ‘de doelstellingen van de ploeg’ doelt de 38-jarige hardrijder uit Zuid-Holland op het winnen van de Giro, Tour én Vuelta in één jaar. “Ik heb toen een brief geschreven. Daar kwamen zo meerdere dingen bij. Jongens die geen grote ronde zouden rijden, omdat de ploeg die alle drie wilde winnen. Op papier vond ik dat mooi staan, maar in de praktijk… Het was zo’n groot doel, dat het haast onrealistisch werd.”

“Er werden zoveel offers gebracht”

Van Emden kon zich destijds duidelijk niet verenigen met de visie van de ploeg. “Er werden zoveel offers gebracht, die niet meer herstelbaar waren. Neem nu Olav Kooij, die een grote ronde verdiende. Maar ook Gijs Leemreize, die drie keer meedeed om een ritzege in de Giro, ging geen grote ronde rijden. We hebben altijd renners opgeleid naar een hoger niveau en dat viel helemaal weg. Van die jonge gasten ging niemand een grote ronde rijden.”

Van Emden besloot de brief uiteindelijk te sturen naar Merijn Zeeman, de sportief manager van de ploeg. “Maar de eerste reactie was niet wat ik hoopte, omdat ik het met de beste intenties schreef. Het was helemaal aan het begin van het seizoen en ik wilde nog een goed jaar draaien. Ik heb toen al cynisch gereageerd: Merijn, ik neem aan dat je alleen maar ja-knikkers wil. En toen was alle kou ook uit de lucht.”

En Van Emden kreeg uiteindelijk ongelijk, want Jumbo-Visma won in 2023 wel degelijk de drie grote rondes, met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss. “Ik heb Merijn nog een berichtje gestuurd, van: we hebben het er niet meer over”, kan Van Emden er nu om lachen. De hardrijder heeft inmiddels een punt gezet achter zijn carrière en wordt volgend jaar coach bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.