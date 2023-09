woensdag 27 september 2023 om 16:59

Jos van Emden wordt coach bij vrouwenploeg Jumbo-Visma

Jos van Emden heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De Nederlander stopt aan het einde van dit jaar als profrenner, maar zal wel verbonden blijven aan Jumbo-Visma. Van Emden wordt namelijk coach bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.

Van Emden is niet de enige nieuwe naam. Zo vervoegen ook Maarten van Kooij en Jan Boven (die wel al actief was binnen Jumbo-Visma) zich bij de vrouwenploeg. Carmen Small, Lieselot Decroix en Marieke van Wanroij zwaaien het team dan weer uit.

Merijn Zeeman geeft uitleg op de site van de ploeg: “We bouwen verder aan ons vrouwenteam. We hebben de afgelopen jaren ups en downs doorgemaakt. Door op alle gebieden een duidelijkere link te leggen tussen het vrouwen- en mannenteam, verwachten we de komende jaren een verdere ontwikkeling te zien. (…) Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ons vrouwenteam steeds dominanter zal worden.”

Nooijen nieuwe aanwinst

Verder werd ook de transfer van Lieke Nooijen aangekondigd. De Nederlandse renster wil naar eigen zeggen vooral stappen maken op de tijdritfiets. “Het is leuk dat ik ploeggenote wordt van de Nederlands kampioen tijdrijden, Riejanne Markus. Ik verwacht veel van haar te leren.”