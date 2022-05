Van Emden heeft vertrouwen in tijdrit Dumoulin: “Maar niet de eerste naam die ik op zou schrijven”

Jos van Emden, die zelf kort aan de leiding stond tijdens de eerste individuele tijdrit in de Ronde van Italië, is ingegaan op de winstkansen van zijn ploeggenoot Tom Dumoulin. “Tom moet eerst laten zien hoe goed hij is”, zei de Nederlander na afloop van zijn rit tegen de klok.

“Het is niet dat hij de afgelopen jaren heeft bewezen dat hij zo goed is. Maar hij maakt een goede indruk. Ik denk dat het hem wel past, maar hij is ook niet echt van het draaien en keren”, stelt Van Emden, om zijn eerdere uitspraak vervolgens te nuanceren: “Ik zeg het misschien verkeerd. Ik heb vertrouwen in Tom, maar hij is niet de eerste naam die ik op zou schrijven.”

Van Emden had nog wel wat tips voor Dumoulin, al kon hij niet veel zeggen over de precieze vermogens die geleverd moeten worden. “Vanaf het begin moet je rammen. Niet indelen. Ik heb ervan genoten, want mijn wattagemeter deed het niet. Oldschool. Op dat gebied kan ik hem niet niks meegeven. Alleen dat de klim best snel voorbij is. Zelfs voor mij, dus zeker voor hem.”

Parcours voor Mathieu van der Poel

“Het is eigenlijk een best wel een lastige tijdrit”, zegt Van Emden over het parcours van de chronoproef in Boedapest. “Het deed vanaf de eerste brug al pijn, dus na een kilometer of twee. Twee bruggen, dan een klimmetje, tempowisselingen, die dingen. Het is moeilijk om in een ritme te komen, daarom is het ook gemaakt voor de crossers onder ons. Het is op maat gemaakt voor Mathieu van der Poel.”

Zelf stond Van Emden op het moment van het interview nog aan de leiding. “Het was niet mijn parcours, maar je moet het toch maar proberen hè”, zegt hij over zijn tijdrit. “Er zijn weinig tijdritkilometers, te weinig. Dus ik heb van de volledige 9,2 kilometer intens genoten.”