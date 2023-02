Van Dongen (Jumbo-Visma): “Van Baarle voelt zich thuis bij de ploeg”

Video

Arthur van Dongen is trots op zijn ploeg Jumbo-Visma en nieuweling Dylan van Baarle. “Het is fantastisch als je nieuw bent en je meteen zo kunt winnen”, reageert de ploegleider na afloop.

“De eerste klap is een daalder waard, denk ik zo. Dit belooft een mooi seizoen te worden. Dat we geen koersritme hadden van tevoren, is wel een ding en daar ben ik het ook deels mee eens. Vandaag heb ik daar in ieder geval niets van gezien, iedereen haalde een enorm hoog niveau”, aldus Van Dongen.

Over Van Baarle had Van Dongen verder nog te zeggen: “Hij voelt zich thuis bij de ploeg, denk ik, maar dat zul je hem zelf moeten vragen. We hebben eerder al prima samengewerkt bij het Rabobank Development Team en ik denk dat deze ploeg voelt als thuiskomen voor hem.”