zondag 10 maart 2024 om 13:58

Van Dijk luistert comeback op met tijdritzege in Vuelta Extremadura, Meijering eindwinnares

Mareille Meijering mag zich eindwinnares noemen van de Vuelta Extremadura Féminas 2024. De Nederlandse van Movistar begon als leidster aan de slottijdrit van 17,2 kilometer en wist stand te houden tegen de klok. De slottijdrit werd gewonnen door haar landgenote Ellen van Dijk, die dus meteen succesvol is bij haar comeback.

Vandaag wachtte de laatste opdracht van de driedaagse rittenkoers Vuelta Extremadura Féminas: een 17,2 kilometer lange tijdrit van en naar Zafra, over biljartvlakke wegen. Mareille Meijering verdedigde – na haar zege in de tweede etappe – een voorsprong van dertig seconden op de Italiaanse Gaia Realini. Océane Mahé (Arkéa-B&B Hotels) stond derde in de rangschikking, op 49 tellen van Meijering.

Meijering zette in de tijdrit de zevende tijd neer en dit bleek meer dan genoeg om de Vuelta Extremadura op haar naam te schrijven. Ze was in de chrono zelfs een tikkeltje sneller dan haar naaste belager Realini, die in het klassement strandt op 35 seconden.

Het werd een Nederlandse hoogdag in de Spaanse regio Extremadura, aangezien de tijdrit werd gewonnen door niemand minder dan Ellen van Dijk. De 37-jarige renster, die vijf maanden geleden voor het eerst moeder werd, bleek 24 seconden sneller dan haar Australische ploeggenote Brodie Chapman. De Zweedse Stina Kagevi werd derde en gaf al een minuut en zes seconden toe op Van Dijk.

Tour de Normandie Féminin

Van Dijk – die ook nog als zesde eindigt in het eindklassement – kan zo meer dan tevreden terugblikken op haar comebackrace. De hardrijdster zal nu toewerken naar de Tour de Normandie Féminin van 14 tot en met 17 maart. Een week later staat haar eerste klassieker op het programma: Gent-Wevelgem. Het is nog niet bekend of ze daarna ook aan de start zal staan van de Ronde van Vlaanderen (31 maart) en Parijs-Roubaix (6 april).