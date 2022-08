Van Dijk en Van Anrooij winnen prestigieuze TTT: “Laten we dit onderdeel koesteren”

De vrouwenploeg van Trek-Segafredo snelde zaterdagmiddag naar de zege in de Postnord Vårgårda WestSweden TTT, een op zichzelf staande ploegentijdrit in de Women’s World Tour. Tot het winnende team behoorden onder anderen de Nederlanders Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij. Zij zijn beiden blij met deze wedstrijd op de kalender, zeiden ze in gesprek met Cyclingonline.

Van Dijk vertelt dat Trek-Segafredo, dat SD Worx en Team DSM naar de overige ereplaatsen verwees, nog altijd een belangrijk doel maakt van de Postnord Vårgårda WestSweden TTT. “En ik vind het ook heel leuk om te doen”, vervolgt de wereldkampioene tijdrijden over de wedstrijd die voor het eerst sinds 2019 verreden werd. “Ik mis veel individuele tijdritten op de wedstrijdkalender, laten we dit onderdeel vooral koesteren.”

Voor Van Dijk is de wedstrijd ook belangrijk met het oog op wat dit najaar nog komt. “Het is voor mij toch ook weer een goede voorbereiding richting met hoofddoelen van dit seizoen, het EK en WK tijdrijden later dit jaar. Je zit wel op je tijdritfiets en doet wel je voorbereiding. Natuurlijk zijn er ook verschillen, maar ik pik deze wedstrijd graag mee in mijn voorbereiding. Zondag rijd ik dan nog de wegwedstrijd in Vargarda en dan start mijn aanloop naar het EK in München.”

Van Anrooij

Van Anrooij, die ook onderdeel uitmaakte van het winnende team, reed de eerste ploegentijdrit uit haar carrière. ”En gisteren ook de eerste training. Bij onze ploeg leeft dit enorm en ik vond het ook mooi om dit onderdeel te mogen rijden en die ervaring mee te nemen. Ik ben natuurlijk nog maar tweedejaars elite en vorig jaar ging deze wedstrijd niet door vanwege COVID. Dit smaakte wat mij betreft naar meer. Dat je dan met dit sterke team winnen kan, maakt de ervaring wel helemaal af.”