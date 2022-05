Van der Poel wil ‘zo zuinig mogelijk’ binnenkomen: “Tijdrit van zondag moet ik aankunnen”

Mathieu van der Poel heeft zich in deze Giro d’Italia al erg vaak laten zien in de aanval, maar vandaag zal de Nederlander van Alpecin-Fenix ‘zo zuinig mogelijk’ koersen. Dat liet Van der Poel voor de start van de achttiende etappe weten aan Eurosport.

Van der Poel is bezig aan een zeer opvallende Giro en was woensdag, in de bergetappe naar Lavarone, nog maar eens in de aanval. De winnaar van de openingsetappe naar Visegrád leek zelfs even op weg naar een stunt van jewelste, maar moest op de steile slotklim toch passen. “Het ging gisteren sowieso wel lekker bergop. Tactisch was het natuurlijk ook ideaal dat ik twee keer kon anticiperen. Ik voelde me bergop best ‘OK’, maar de laatste klim was toch net iets te lastig.”

Spaarstand

De renner van Alpecin-Fenix kijkt echter wel met tevredenheid terug op zijn optreden van woensdag. “Het was alles of niks, maar ik was eigenlijk wel verrast dat ik nog zo ver kon komen. Ik ben tevreden, ook met hoe ik me voel. Ik heb ook de indruk dat ik vandaag weer vrij goed hersteld ben.”

Van der Poel zal zich vandaag, in de rit naar Treviso, wat meer wegstoppen. “Ik zal proberen om zo zuinig mogelijk binnen te komen. De tijdrit van zondag (in en rond Verona, red.) is denk ik wel iets wat ik moet aankunnen. Dan moet ik nu niet veel energie meer vergooien. Morgen ga ik misschien nog wel in de aanval, mocht er een goede groep wegrijden, maar dat zal ik de dag voor de tijdrit niet meer doen.”