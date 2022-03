Van der Poel voor Dwars door Vlaanderen: “Parcours om koers te maken”

Nadat hij een tijd lang uit de roulatie was met een rugblessure, heeft Mathieu van der Poel alweer enkele wedstrijddagen in de benen, maar op Vlaamse wegen koerste hij in 2022 nog niet. Daar komt vandaag – in Dwars door Vlaanderen – verandering in. “Dit is de laatste grote test voor mij voor de Ronde”, zei de winnaar van DDV 2019 voor de start in Roeselare tegen Eurosport/GCN.

Dit is een beetje dezelfde koers als de Ronde, maar met minder kasseiklimmen”, vergelijkt MVDP Dwars door Vlaanderen met de Ronde van Vlaanderen. “Ik denk dat het parcours zich leent om koers te maken, het is niet zo lang en er zijn veel opeenvolgende hellingen. Vrij smalle wegen ook, dus het zou wel eens vroeg kunnen beginnen. We zien een beetje een trend dat renners van ver proberen en ik denk dat het vandaag hetzelfde zal zijn.” Van der Poel heeft er in ieder geval zin in. “Het is leuk om nog eens een klassieker op een klassiek parcours te rijden met klassieke renners. Ik probeer altijd te oogsten, maar ik koers het liefste op mijn manier”, vertelt de renner van Alpecin-Fenix tegen Sporza. “Als ik er de benen voor heb, ben ik van plan om dat ook te doen. In de Coppi e Bartali heb ik vorige week het gevoel gekregen dat de benen in orde zijn. Meer dan in Milaan-Sanremo, want dat is gewoon een aparte koers. Ik heb hard gewerkt om hier te zijn en ik ben beter in vorm dan ik had gedacht dat ik zou zijn.”