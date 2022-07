Van der Poel voelde zich afgelopen dagen niet goed: “Werd gisteren pijnlijk duidelijk”

Mathieu van der Poel staat vijfde in het algemeen klassement van de Tour de France, maar kon voorlopig nog niet echt imponeren. Het goede gevoel ontbrak de eerste dagen van de ronde, geeft hij in gesprek met de NOS toe. “Ik voel me eigenlijk al een paar dagen niet heel goed.”

“Ook de tijdrit was onder mijn niveau, zoals ik toen al aangaf. Gisteren werd pijnlijk duidelijk dat ik niet de benen heb waarop ik gehoopt had”, aldus MVDP, die zich de afgelopen dagen in dienst stelde van Jasper Philipsen. Die werd tweede in de vierde etappe naar Calais. “Hij was beter dan ik mee over dat heuveltje.”

“Ik weet ook niet waar het aan ligt, maar ik hoop gewoon dat het beter wordt de komende dagen”, aldus Van der Poel, die op dag vijf mogelijk een nieuwe kans krijgt. Woensdag staat een Roubaix-rit op het programma over elf kasseienstroken. “Het zal een stuk beter moeten dan gisteren om mee te doen om de overwinning”, blikt de Nederlander vooruit.

Frustrerend

In het verleden deed Van der Poel dat al meermaals, daags na een minder optreden weer op zijn allerbest zijn. “Dat is in het verleden al eens zo geweest, maar ik weet het niet. Het is voor mij ook een vraagteken. Gisteren was gewoon echt onder mijn niveau”, zegt hij. Het hangt af van de benen. Ik ben altijd iemand die heel aanvallend koerst, maar ik heb er ook altijd bij gezegd dat je daar wel de benen voor moet hebben. Die heb ik momenteel gewoon niet, dat is voor mij ook frustrerend.”

“Dat had ik ook niet echt zien aankomen. Ik denk dat ik een redelijk goede voorbereiding had gehad. Ik was niet supergoed, maar de week voor de Tour begon ik wel weer lekker te rijden. Maar het komt er nog niet echt uit. Ik kan er nu ook niks meer aan veranderen. Ik probeer rustig te blijven, het is nog lang en ik hoop nog dat er op een of andere manier toch nog een ommekeer komt.”