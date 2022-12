Van der Poel verslaat Van Aert en Pidcock na geweldig gevecht in Gavere

Mathieu van der Poel heeft zich gerevancheerd voor zijn tweede plaats in de Exact Cross Mol. Na een razendspannende cross, klopte de Nederlander zijn eeuwige rivaal Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock in de Wereldbeker Gavere.

Nadat ze elkaar vrijdag al troffen in de Exact Cross Mol, namen Wout van Aert en Mathieu van der Poel het op tweede kerstdag opnieuw tegen elkaar op. Nu in de Wereldbeker Gavere. Ook Tom Pidcock en wereldbekerleider Laurens Sweeck waren weer aanwezig. Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar, die de veldrit in Mol aan zich voorbij hadden laten gaan, gaven ditmaal eveneens acte de présence.

De Grote Drie op de afspraak

Toon Vandebosch dook als eerste het veld in. Lars van der Haar en Laurens Sweeck volgden op positie twee en drie, terwijl ook Tom Pidcock een goede start had. Al snel werden zij echter voorbijgereden door Mathieu van der Poel, die op rij drie was gestart. Hij nam de koppositie over en gaf flink gas. Van Aert zat wat verder, maar liep op de lange klim flink wat renners voorbij. De Belgisch kampioen kwam als derde boven, achter het kopduo: Van der Poel en Pidcock. De Grote Drie waren op de afspraak.

Van Aert kon, mede door een hapering in de wisselpost, niet direct de aansluiting maken. Na één ronde kwam hij op negen seconden door. Niet veel later kon hij, samen met Michael Vanthourenhout, niettemin bij Van der Poel komen. Laatstgenoemde had Pidcock namelijk moeten laten gaan na een lekke band. Eenmaal een nieuwe fiets, gaf de Nederlander er opnieuw een snok aan, waardoor Vanthourenhout wat terrein moest prijsgeven. Het gat met Pidcock werd evenwel nog niet gedicht.

Van der Poel solo

Na twee van de zes rondes had Pidcock een voorsprong van negen tellen op Van Aert en Van der Poel. Op de lange klim, een van de sleutelpunten in de ronde, kwamen de twee al lopend echter weer bij de Brit, die als enige op de fiets bleef. Van der Poel had het momentum en trok op de top nog eens door. Van Aert en Pidcock werden flink onder druk gezet en keken na drie rondes, halverwege de cross, tegen een achterstand van veertien seconden aan.

In de vierde ronde gaf Pidcock flink gas, waardoor Van Aert een paar keer in de problemen kwam en Van der Poel verre van veilig was. Sterker nog, in de vijfde ronde sloot de Brit aan bij de Nederlander. Pidcock nam gelijk over, maar op de lange klim had hij het weer moeilijk. Het resultaat op de top: Van der Poel op kop, Van Aert net erachter, Pidcock in derde positie. Op dat moment waren de gaten nog klein, maar bij het ingaan van de slotronde waren de verschillen aanzienlijk gegroeid.

Slotronde

Van Aert gaf echter niet op. Nadat de achterstand vijftien seconden was geweest, kwam hij terug tot op tien tellen. Maar op de lange klim had de Belg wat problemen met zijn pedaal, waardoor Van der Poel weer uitliep. Laatstgenoemde hield vervolgens soeverein stand. Van Aert moest genoegen nemen met plek twee, Pidcock werd derde.

Wereldbeker Gavere

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 57m14s

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 27s

3. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) op 54s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m53s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 2m20s

6. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 2m55s

7. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 3m50s

8. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) op 3m57s

9. Cameron Mason (Trinity Racing) op 4m02s

10. Gerben Kuypers op 4m10s