Mathieu van der Poel nog een dag in het geel: “We gaan er morgen weer tegenaan”

Mathieu van der Poel mag ook morgen weer rondfietsen in die felbegeerde gele trui. De Nederlander wist de finale van de zesde etappe zonder kleerscheuren door te komen en maakte in de laatste kilometers weer deel uit van de sprinttrein van Jasper Philipsen.

Van der Poel had het na afloop in het flashinterview over een pittige start. “Het was een zware start, aangezien er een gevaarlijke groep wegreed. Na het inrekenen van deze groep verliep het allemaal ‘OK’ richting de finish. In de finale deed ik wat ik kon doen, maar we raakten elkaar kwijt net voor de laatste bocht. Ik moest even wachten en daarna reden we weer naar voren.”

“We slaagden er vervolgens in om een goede lead-out op poten te zetten, maar Cavendish is momenteel de beste sprinter”, aldus Van der Poel, die morgen weer een mooie kans krijgt om een etappe te winnen. In de finale van de zevende etappe naar Le Creusot trekken de renners namelijk over meerdere korte klimmetjes, waaronder de zeer pittige Signal d’Uchon met stroken tot 18%.

“De etappe van morgen? Het zal een zware dag worden. Sommige renners zullen ongetwijfeld iets proberen voor het klassement. We gaan het morgen zien. Het is leuk om de gele trui te behouden en we gaan er morgen weer tegenaan”, klinkt het strijdvaardig.