Mathieu van der Poel voelde zich niet super: “Maar de sterkste wint op zo’n klim”

Mathieu van der Poel heeft in de GP de Wallonie zijn visitekaartje afgegeven richting het WK wielrennen. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck was de beste in de sprint van het overgebleven peloton. “Ik ben heel blij, maar voelde me eigenlijk de hele dag niet super”, zei hij na afloop in het flashinterview.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Van der Poel hield zich onderweg rustig en wachtte tot op de Citadel van Namen, waar de finish lag. Vlak voor die klim probeerde hij nog wel mee te schuiven in een ontsnapping, maar toen werd hij meteen gecounterd door Biniam Girmay, zijn grootste concurrent in de GP de Wallonie.

Op de Citadel van Namen leek MVDP zich in dienst te stellen van ploegmaat Jasper Philipsen. “Ik wilde eigenlijk de sprint voor Jasper aantrekken, maar hij voelde zich ook niet helemaal 100%, denk ik”, aldus Van der Poel. “Ik heb toen het laatste gaatje gedicht (op de weggereden Dylan Teuns en Gonzalo Serrano, red.) en ben beginnen sprinten. Ik zag niemand in mijn wiel en kon gelukkig mijn sprint doortrekken tot de finish.”

Op de erelijst is Van der Poel de opvolger van Danny Nelissen, die in 1992 de laatste Nederlander was die de GP de Wallonie won. “Ik wist niet dat het zo lang geleden was dat een Nederlander hier won”, lacht de winnaar van 2022. “Ik hou van deze aankomsten. Het team heeft veel gewerkt vandaag, dus ik ben blij dat ik het kan afmaken. Het was echt wel een zware koers. Uiteindelijk wint na zo’n beklimming echt wel de sterkste in koers, en ik ben blij dat ik dat was.”