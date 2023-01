Van der Poel kijkt uit naar WK-strijd met Van Aert: “Denk dat het 50-50 gaat zijn”

Mathieu van der Poel gaf zijn visitekaartje af in de Wereldbeker van Besançon en deed daarmee het kunstje van Wout van Aert over. Die wist zaterdag te winnen in Hamme. Beide topfavorieten voor het WK veldrijden in Hoogerheide zijn er dus klaar voor. “Het zal aan de benen van de dag liggen, maar ik denk dat het 50-50 gaat zijn”, zegt Van der Poel.

Na zijn solozege in Besançon durft Van der Poel zich te meten aan Van Aert. “Wout heeft een paar keer het voordeel gehad, maar hopelijk kan ik weerwerk bieden”, kijkt de Nederlander uit naar de titelstrijd in Hoogerheide. “We zijn aan elkaar gewaagd.”

In de Franse Wereldbeker koos MVDP ervoor om pas na vier rondes aan te vallen. “Het was heel lastig om het verschil te maken in het begin. Ik wilde het rustiger aan doen en kijken wat ik kon doen met een aanval op de zwaarste deel. Dat lukte en daar ben ik blij mee”, blikt hij terug.

“Op zo’n snel parcours is dat het beste”, vertelt Van der Poel over zijn splijtende demarrage. “In een grote groep gaan ze dan naar elkaar kijken, dat was ook het doel. Ik had gelijk een goede voorsprong. Ik voelde mij best wel goed en daar kan ik blij mee zijn. Met wat rust kan ik op mijn best zijn. Ik ga nog een paar lastige maar korte trainingen doen, en ook rusten om mijn beste crossbenen te hebben volgende week.”