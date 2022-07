Van der Poel heeft vrije rol in tweede Tourrit: “Mag zelf kiezen of ik lead-out doe voor Philipsen of niet”

Video

Mathieu van der Poel zal deze Tour de France niet voor eigen kans gaan in de massasprints, maar in plaats daarvan als loods fungeren voor Jasper Philipsen. In de eerst rit-in-lijn hoeft hij zich echter niet per se aan de taak te wijden. “Ik een beetje een vrije rol gekregen”, zegt MVDP, die nog zicht heeft op het geel, in gesprek met WielerFlits.

Of het in de tweede etappe van Roskilde naar Nyborg tot een massasprint komt, is nog niet zeker. Waaiers zijn niet onmogelijk. Maar van der Poel verwacht er niet te veel van. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat er waaiers komen. Het zal wel nerveus zijn, maar meestal is dat voor niets. Het kan altijd natuurlijk, maar ik denk zelf dat er niets gaat gebeuren. Maar het zal wel nerveus zijn.”

Die nervositeit in het peloton is voor Van der Poel geen reden om er vooruit te gaan rijden. “Aanvallen is vandaag geen optie. Ik zal mezelf rustig houden en proberen zo veilig mogelijk bij de finish te komen”, zegt hij over zijn plannen voor vandaag.

Misschien dat Van der Poel in de finale wel de lead-out doet voor Jasper Philipsen. “Het is lang geleden dat we dat geoefend hebben, dat was vorig jaar op stage. Maar vandaag heb ik een beetje een vrije rol gekregen, omdat het voor mij natuurlijk ook nog wel belangrijk is om veilig en binnen dezelfde tijd over de finish te rijden. Om zo enigszins zicht op het geel te houden. Vandaag heb ik de keuze om me er tussen te gooien of niet voor zijn lead-out, dus dat ga ik even bekijken.”

Tijdrit

Van der Poel eindigde gisteren als vijfde in de openingstijdrit, op dertien seconden van Yves Lampaert. Direct na zijn rit, toen hij nog op plek één stond, was hij niet tevreden, omdat hij niet de kracht had geleverd die hij had willen leveren. “Als ik achteraf de uitslag bekeek, leek het goed mee te vallen. Daarom vond ik het misschien wel extra jammer. Want als ik wel de wattages kan rijden die ik normaal kan rijden, dan zit er misschien nog net iets meer in. Maar mijn eerste opzet is wel geslaagd om gewoon een heel goede proloog te rijden.”

“Het gaat ook niet elk jaar prijs zijn met de gele trui, daar ben ik zelf ook realistisch genoeg in, maar we zullen zien wat er mogelijk is.”