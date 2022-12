Van der Poel bezeert knie en schouder bij val: “Maar sta morgen aan de start in Antwerpen”

Mathieu van der Poel begon uitstekend aan de Superprestige Boom, maar kwam aan het begin van de tweede ronde al ten val. Hij oogde daarna aangeslagen en kon de zege uit zijn hoofd zetten. “Ik heb mezelf wel bezeerd, aan mijn schouder en knie vooral”, zei de Nederlander in het flashinterview na afloop.

Wat gebeurde precies? “Ik was nog iets aan het roepen naar de materiaalpost, ik was even niet gefocust voor de bocht die kwam”, legt Van der Poel uit, die zijn weg nog wel vervolgde. Hij kwam uiteindelijk als dertiende over de streep. “Dat verbaasde me nog wel een beetje. Ik was gewoon aan het rijden om uit te rijden, zodat ik niet te stijf zou worden, en om wat crossritme op te doen.”

“Ik had vooral die eerste twee rondes dat mijn schouder en knie pijn deden, maar op het einde ging het wel had ik de indruk. Het hoeft op zich niet, maar het is vaak het beste na een valpartij om toch door te rijden. In het begin ging het echt niet, later begon het wat beter te draaien. Al is het niet zo dat ik echt mijn ritme weer heb gevonden. Maar ik sta morgen wel aan de start”, sloot Van der Poel af, doelend op de Wereldbeker Antwerpen van zondag.