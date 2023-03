Van der Poel bereidt zich in Spanje voor op De Ronde: “Verkenning niet nodig”

Mathieu van der Poel vertoeft momenteel in Spanje. Daar werkt de Nederlander zijn laatste trainingen af voor de Ronde van Vlaanderen. Een verkenning van de Hoogmis staat om die reden niet op de planning. “Mathieu keert pas donderdagavond of vrijdagochtend terug naar België”, laat zijn ploeg weten aan Het Nieuwsblad.

Van der Poel is na de E3 Saxo Classic, waar hij als tweede eindigde, naar Spanje vertrokken. En hij keert dus pas twee of drie dagen voor de grote dag terug. “Een verkenning staat er bijgevolg niet op de planning”, zegt zijn ploeg. “De finale is al enkele jaren dezelfde, zodat een verkenning niet echt nodig is. Dat sommige renners individueel op het parcours zullen trainen, behoort wel tot de mogelijkheden.”

In tegenstelling tot Van der Poel, zullen Wout van Aert en Tadej Pogacar – Van der Poels grote concurrenten aanstaande zondag – de finale van Vlaanderens Mooiste nog wel verkennen. Wout van Aert doet dat dondermiddag, Tadej Pogacar vrijdagmiddag. Laatstgenoemde zit momenteel in Monaco, waar hij woont, en zal donderdagavond neerstrijken in België.

