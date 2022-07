Van der Hoorn gaat opnieuw voor de aanval: “Maar geen ideale dag voor de vluchters”

Taco van der Hoorn greep in de vijfde etappe van de Tour de France net naast de zege. Hoewel de finale van de zesde rit volgens de Nederlander niet ideaal is voor de vluchters, gaat hij donderdag een nieuwe poging wagen, vertelt hij voor de start aan de NOS. “Ik wil het proberen vandaag, ik wil ervoor gaan.”

“Met meewind is er wel een kans”, denkt Van der Hoorn. “Niet zo’n grote kans als gisteren, maar ik wil er wel voor gaan. We willen iemand mee van de ploeg en ik ben daar één van. Ik heb de finale verkend van deze etappe, maar toen kwam ik erachter dat die niet zo ideaal was voor de vlucht. Daarom was ik een beetje sceptisch om mee te gaan. Maar de meewind maakt het wel beter.”

Het is dus geen ideale dag voor de vluchters, volgens rasaanvaller van Intermarché-Wanty-Gobert. “Het is vrij gemakkelijk te controleren, omdat het allemaal brede wegen zijn. Rechtdoor, niet zoveel draaien en keren. Dat maakt de controle in het peloton vrij gemakkelijk. En dan zijn er een paar van die soort capo’s, zoals in Milaan-San Remo, die het lastig maken. Daar gaat het peloton zoveel snelheid maken, dat je echt een flinke voorsprong moet hebben om die laatste tien kilometer te overleven.”

Gisteren haalde de vroege kopgroep het wel tot de finish. In Wallers-Arenberg moest Van der Hoorn het echter afleggen tegen Simon Clarke. “Ik ben nog steeds wel teleurgesteld”, zegt de Nederlander, die vertelt dat hij vannacht maar een paar uurtjes heeft geslapen. “Ik ben nog steeds aan het analyseren. Wat had er beter gekund, wat had ik anders kunnen doen? Het blijft een beetje kijken. Het wisselt een beetje. Soms is er ook wel een soort van trots, om dit te kunnen doen in de Tour, maar daarna komt er weer teleurstelling. Het is wat een rollercoaster.”