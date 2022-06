Van der Hoorn boekt opnieuw gedenkwaardige zege: “Voelde me eigenlijk niet zo goed”

Taco van der Hoorn boekte vandaag nog maar eens een gedenkwaardige overwinning. De hardrijder van Intermarché-Wanty-Gobert won na een bijzonder spannende finale de 102e editie van de Brussels Cycling Classic. En dat terwijl de Nederlander zich helemaal niet zo goed voelde in de finale.

Van der Hoorn maakte in de Brussels Cycling Classic deel uit van een vroege vlucht. Van der Hoorn en zijn vluchtkompanen wisten een maximale voorsprong bij elkaar te fietsen van om en nabij de acht minuten en dit bleek genoeg om uit de greep te blijven van een achtervolgende groep, met daarin enkele rappe mannen. Van der Hoorn wist in de finale uiteindelijk aan het langste eind te trekken, na een razendspannende en toch wel onorthodoxe ‘sprint’.

“Goh, ik heb afgezien. Ik moest echt van ver komen”, begon Van der Hoorn zijn relaas in het flashinterview. “Thimo Willems ging hard, hij was echt verdomd sterk. Het is mooi dat ik het kan afmaken, want ik was er eigenlijk niet zeker van. Ik voelde me in het begin van de koers heel goed, maar daarna voelde ik me niet meer heel erg goed. Ik wou op een gegeven moment tegen de ploeg zeggen dat ze niet op mij moesten rekenen, maar mijn communicatie deed het niet.”

“Maar de situatie achter ons was ook niet super, ik moest het dus toch maar proberen. Ik wilde voor de laatste bocht gewoon vol aangaan, anders rijd ik Bram Welten naar de overwinning en dat wilde ik ook niet. Mijn plan was om alles te geven en te gokken. Ik moest iets proberen en dat deed ik in de laatste bocht. Die ging ik vol door, met de gedachte dat sommige jongens daar door de regen misschien iets zachter doorheen zouden gaan.”

Het bleek een goede move, want Van der Hoorn en de Oostenrijker Tobias Bayer hadden plots een gaatje. “Vervolgens was het een zeer zware sprint tegen Willems, en ook die pakte goed uit. Waar ik deze zege plaats? Mijn overwinning in de Giro d’Italia is natuurlijk de mooiste. Ik probeer het vaak en soms lukt het ook. Het is leuk dat ik opnieuw kan bevestigen. Het is echt een speciaal seizoen en de sfeer binnen de ploeg is geweldig”, besluit de winnaar van de Brussels Cycling Classic.