Van der Hoorn bezeert schaambeen: “Jammer, want ik voelde mij sterk”

Taco van der Hoorn heeft bij zijn val in de Scheldeprijs zijn schaambeen bezeerd. Al vroeg in de koers kwam de renner van Intermarché-Wanty-Gobert ten val, waarna hij de strijd moest staken.

“Naar omstandigheden ben ik oké. Ik bezeerde mijn schaambeen, waardoor ik niet meer op de fiets kon zitten”, lichtte Van der Hoorn zijn opgave toe. “Als de pijn blijft, moet ik een scan laten maken. Maar ik ga ervan uit dat ik snel ben hersteld. Het is jammer, want ik zat met Danny (van Poppel, red.) in de groep en ik voelde me sterk.”

Van Poppel reed uiteindelijk naar de vierde plaats in Schoten.