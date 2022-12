Van der Heijden blij met tweede plaats: “Was het hoogst haalbare”

Inge van der Heijden is in de schaduw van landgenotes als Fem van Empel en Puck Pieterse bezig aan een zeer regelmatig seizoen. De 23-jarige renster van 777 is vooral goed op dreef in de Superprestige. Dit bewees ze dinsdag nog maar eens met een tweede plaats in Heusden-Zolder.

Van der Heijden vocht op het snelle parcours van Heusden-Zolder zelfs voor de overwinning, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. “Ik had geen al te beste start naar mijn gevoel, maar gelukkig kon ik in de materiaalpost wel snel opschuiven”, begon ze haar relaas in het flashinterview. “Ik had wel een zeer goede dag, wat toch verrassend was na de lastige cross in Gavere.”

“Ceylin was duidelijk de sterkste”

Van der Heijden kon als enige renster het wiel houden van een sterke Alvarado. “Ik weet van Ceylin dat ze in een laatste ronde altijd nog net iets meer kan. Ik wilde het zeker niet opgeven, maar Ceylin was duidelijk de sterkste. Ik moest in de finale vervolgens nog alles geven om Lucinda achter me te houden. Tweede was vandaag het hoogst haalbare en daar ben ik heel blij mee.”

Voor Van der Heijden is het al de vierde keer dat ze op het podium eindigt van een Superprestigecross. Ze was eerder dit seizoen al tweede in Ruddervoorde, derde in Niel en derde in Merksplas. In het klassement staat ze momenteel ook derde, achter Denise Betsema en Alvarado.