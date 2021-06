Van der Burg en Swinkels blij met podiumplaats op NK

Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels waren zaterdag niet bij machte om te reageren op de versnelling van Amy Pieters, maar sleepten uiteindelijk nog wel de tweede en derde plaats uit het vuur op het NK voor vrouwen. Op de site van hun ploeg Jumbo-Visma geven ze aan blij te zijn met het resultaat.

“Ik ben ontzettend trots op de ploeg en hoe we vandaag als team hebben gereden”, vertelt de 29-jarige Van der Burg. “We hebben ons vanaf de start laten zien zoals van tevoren het plan was. Wanneer dat lukt, geeft dat extra zoveel motivatie. Het is mooi dat we het zo af hebben kunnen maken.”

“Ons enige doel vandaag was om het podium te halen. Ik voelde me heel goed vandaag en uiteindelijk konden Karlijn en ik meegaan in de ontsnapping. Helaas lukte het niet om de aanval van Amy te pareren, maar het is super dat we op het podium staan.”

Swinkels gaat mee in de woorden van haar ploeggenoot: “Het is mooi dat we het met zijn tweeën af hebben kunnen maken. Op een gegeven moment werd duidelijk dat we met drie rensters om de tweede en derde plek gingen strijden. Ik heb nog een paar keer geprobeerd om weg te rijden, maar het was uiteindelijk gewoon op. Ik had dit echt niet verwacht, omdat ik eerder deze week ben gevallen tijdens de tijdrit.”