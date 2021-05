Van der Breggen verslaat Van Vleuten in Gran Premio Ciudad de Eibar

De Gran Premio Ciudad de Eibar is gewonnen door niemand minder dan Anna van der Breggen. De wereldkampioene van SD Worx wist op de slotklim van Usartza enkele aanvallen van Annemiek van Vleuten af te slaan en reed vervolgens weg van haar grote rivale.

Voor de vrouwen was het na een dagje rust weer tijd om een rugnummer op te spelden. In de omgeving van Eibar stond de Gran Premio Ciudad de Eibar op het programma, een lastige eendagswedstrijd met onderweg de nodige hoogtemeters. In de absolute slotfase kregen de rensters de allesbeslissende Usartza (4,3 km aan 8,8%) voor hun kiezen.

Tien rensters op avontuur

De vroege vlucht werd gevormd door Sheyla Gutiérrez, Laura Tomasi, Hannah Barnes, Clara Copponi, Arianna Fidanza, Karol-Ann Canuel, Trixi Worrack, Gladys Verhulst, Laura Asencio en Vita Heine. Deze tien rensters wisten in zeer regenachtige omstandigheden een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ongeveer drie minuten.

In het peloton had men de touwtjes echter strak in handen en dus liep de voorsprong van de vluchters gestaag terug. Met nog goed 25 kilometer te gaan was het verschil tussen de kopgroep en het peloton nog maar anderhalve minuut. Nog voor de voet van de slotklim was de hergroepering een feit en was het aan Movistar om een moordend tempo op te leggen voor kopvrouw Van Vleuten.

Van Vleuten valt aan

Op iets minder dan zes kilometer van de streep zagen we een eerste versnelling van Van Vleuten, maar Longo Borghini en Van der Breggen zaten vrijwel meteen op het wiel. Van Vleuten, afgelopen donderdag al winnares van de Nafarroako Women’s Elite Classics, had vervolgens geen zin om de kastanjes uit het vuur te halen en liet het kopwerk aan Van der Breggen.

Die laatste reed echter ook niet vol door en dus stokte het tempo bij de drie koploopsters. Een achtervolgend groepje wist op die manier te profiteren en weer aan te sluiten. Dat was echter van korte duur, want met nog vier kilometer te gaan zagen we een nieuwe demarrage van Van Vleuten. De renster van Movistar werd ook nu weer bijgehaald door Van der Breggen en Longo Borghini.

Van der Breggen schiet weg

Ook op een derde versnelling van Van Vleuten had Van der Breggen een antwoord. Die laatste voelde haar moment gekomen, liet Van Vleuten uitrazen en plaatste net onder de top een verschroeiende demarrage. Longo Borghini moest passen en ook Van Vleuten moest het hoofd buigen. Van der Breggen bleek haar aanval perfect te hebben getimed en wist haar inspanning door te trekken tot de finish.

Van der Breggen reed met een soepele tred naar de streep en won toch nog met ruim verschil. Van Vleuten moest genoegen nemen met de tweede plaats, Longo Borghini werd derde. Met Lucinda Brand (vierde) finishte er nog een Nederlandse in de top-10.