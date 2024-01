maandag 22 januari 2024 om 19:02

Van de UAE Tour tot het WK: dit zijn de programma’s van Vollering en Wiebes

Op de mediadag van SD Worx-Protime werd veel duidelijk. Zo maakte Lotte Kopecky haar voorjaarsroute bekend, maar kennen we nu ook de programma’s van de twee andere kopvrouwen binnen de Nederlandse formatie: Demi Vollering en Lorena Wiebes.

Vollering- die vorig jaar een droomseizoen beleefde met winst in liefst vijf voorjaarsklassiekers, de Nederlandse titel én de eindzege in de Tour de France Femmes – begint het seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad (24 februari). Ze heeft geen voorjaarsverrassingen in petto en richt zich – net als vorig jaar – op Strade Bianche, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Echt veel tijd om bij te komen van alle inspanningen, heeft Vollering niet na Luik-Bastenaken-Luik. Ze heeft namelijk ook La Vuelta Femenina op de planning staan. Dit is het begin van een Spaans wedstrijdblok, met daarna (waarschijnlijk) ook Itzulia Women en de Vuelta a Burgos.

Na deze drie Spaanse wielerkoersen gaat de riem er even af en trekt Vollering op hoogtestage. Dit betekent dat ze ook dit jaar weer zal passen voor de Giro d’Italia Women. Vollering wil zich op hoogte vooral klaarstomen voor de Olympische Spelen en de Tour de France Femmes. De verwachting is dat Vollering zal worden geselecteerd voor de Spelen in Parijs. In aanloop naar de Tour zal ze nog in actie komen op het NK. Na de Tour wacht er nog een laatste hoofddoel: het WK in Zürich.

Het is nog een maand wachten op het seizoensdebuut van Demi Vollering, Lorena Wiebes begint al wat eerder aan haar seizoen. De 24-jarige sprintster trapt net als in 2023 af in het Midden-Oosten, met de UAE Tour Women. Daarna volgen een pak voorjaarswedstrijden met de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. De Trofeo Alfredo Binda is ook nog een optie.

Daarna zal Wiebes aan de start komen van enkele wat kleinere wedstrijden, met mogelijk de Vuelta a Burgos, RideLondon Classique en de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour. In tegenstelling tot vorig jaar, staat de Giro d’Italia Donne dit keer niet op het programma. De razendsnelle Nederlandse richt zich wel weer op het NK, de Olympische Spelen (mits ze wordt geselecteerd) en de Tour de France Femmes. In het najaar wacht wellicht nog het WK gravel.