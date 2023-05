Van Avermaet wint voor het eerst sinds 2019: “Laatste jaren waren niet gemakkelijk”

Greg Van Avermaet boekte zondag zijn eerste zege sinds september 2019. Toen won hij de Grand Prix Cycliste de Montréal, nu was hij de beste in de Boucles de l’Aulne-Châteaulin. “Ik ben heel blij”, zegt de 37-jarige renner op de site van AG2R Citroën.

“Het is emotioneel”, vervolgt Van Avermaet. “Winnen is een heel speciaal gevoel en het is lang geleden dat ik nog eens mijn armen in de lucht mocht steken. Dit is waar we allemaal op uit zijn als we beginnen met koersen.”

Van Avermaet vertelt dat het team het perfect aanpakte in de Boucles de l’Aulne-Châteaulin. “Bastien (Tronchon, red.) zat lang van voren. In de finale viel Clément (Venturini, red.) heel hard aan, waardoor alles op een lint kwam. Dat was perfect voor mij. Op een finish als deze, een beetje punchy, kan ik nog steeds grote dingen doen. En ik slaagde erin om te winnen.”

“Sinds het begin van mijn professionele carrière heb ik mijn werk altijd voor de volle honderd procent gedaan. De laatste jaren waren niet gemakkelijk, maar ik ben altijd gemotiveerd gebleven. Ik ben heel blij om voor het eerst mijn armen in de lucht te mogen steken in het shirt van AG2R Citroën. Het is een mooie manier om hen te bedanken.”

Vertrouwen

Van Avermaet kondigde eerder al aan dat hij na dit seizoen stopt met koersen. “Ik heb nog een paar wedstrijden voordat ik stop en ik wil nog resultaten behalen. Dit geeft me vertrouwen. Volgende week rijd ik de Vierdaagse van Duinkerke. Er zijn twee aankomsten die me kunnen liggen. We zullen zien hoe het gaat. Ik wil alvast genieten van dit heel succesvolle weekend!”

