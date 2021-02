Van Avermaet tweede in Tour du Var: “Mollema was erg sterk”

Greg Van Avermaet heeft in aanloop naar het Vlaamse openingsweekend laten zien dat hij in een goede vorm verkeert. In de openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var moest hij na een lastige aankomst alleen Bauke Mollema voor zich dulden.

“Het was een moeilijke aankomst, iets voor klimmers en puncheurs”, vertelde Van Avermaet na de etappe. “De ploeg heeft goed gewerkt en hield me goed voorin. Bauke Mollema opende van ver, waardoor er een gaatje was. Ik bleef een beetje bij Giulio Ciccone voor de sprint, maar er was dus een gat. Jammer, maar dat is koers. Mollema is natuurlijk ook een sterke renner.”

“Ik ben wel tevreden met mijn tweede plaats, al had ik vanzelfsprekend liever gewonnen. Het is zoals het is.Het was een moeilijke etappe met veel hoogtemeters, maar ik ben tevreden met mijn conditie. Bovendien staan Ben O’Connor en Clément Champoussin (de klassementsrenners bij AG2R Citroën, red) er nog goed voor. Dat is belangrijk voor het weekend.