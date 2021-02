Bauke Mollema wint openingsetappe Tour du Var

Bauke Mollema heeft de openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var achter zijn naam gezet. In Gourdon, waar de finish lag na een klim van acht kilometer, kwam de renner van Trek-Segafredo als eerste over de streep. Tevens is hij de eerste leider.

Aan interesse geen gebrek voor de Tour des Alpes Maritimes et du Var: de helft van alle ploegen is namelijk van WorldTour-niveau, het maximum voor een wedstrijd van de eerste categorie. Onder meer Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart en Jakob Fuglsang, die afgelopen seizoen de Ronde van Lombardije achter zijn naam zette, kwamen aan het vertrek. Op de eerste dag van de driedaagse etappekoers werd gereden van Biot naar de Col de Gourdon, een klim van 7,8 kilometer die drie keer moest worden beklommen. De rit begon met een omloop door de Alpes Maritimes, waarna twee kortere ronden van 26,1 kilometer rond de slotklim het sluitstuk vormden.

Vijf man in de vroege vlucht

In de beginfase van de etappe kwam een kopgroep met vijf man tot stand. Otto Vergaerde en Tom Wirtgen van respectievelijk Alpecin-Fenix en Bingoal-WB waren de aanstichters van de vlucht en zij zagen Óscar Cabedo van Burgos-BH, Flavien Maurelet (St Michel-Auber93) en Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) aansluiten. Het vijftal mocht maximaal zes minuten wegrijden van het peloton, waar de hardrijders van Trek-Segafredo en INEOS Grenadiers het tempo bepaalden. Na zo’n vijftig kilometer koers begon het verschil langzaamaan terug te lopen. Aan de voet van de eerste passage van de Gourdon bedroeg de voorsprong nog maar tweeënhalve minuut.

Op de Gourdon moest Leveau zijn vier medevluchters laten gaan, terwijl Dylan van Baarle met zijn ploeggenoten van INEOS Grenadiers het peloton omhoog leidde. Op de bijna acht kilometer lange klim ging de pas 21-jarige Andrea Mifsud in de tegenaanval. De jonge renner van de Swiss Racing Academy reed even vooruit, maar werd op de tweede passage van de Gourdon weer ingerekend. In de beklimming reed Vergaerde weg bij zijn vluchtkompanen Wirtgen, Cabedo en Maurelet, maar een uitgedund peloton zat hem al op de hielen. Nog voor de top waren alle aanvallers bijgehaald. Dan was het nog ruim 25 kilometer naar de finish.

In de afzink probeerden verschillende renners weg te rijden, onder wie Oliver Naesen. Het peloton begon echter gegroepeerd aan de laatste beklimming van de Gourdon. Het duurde niet lang voor er werd aangevallen. Onder andere een kleine groep met Valentin Madouas, Ben O’Connor, Krists Neilands en Quentin Pacher reed weg, waarna Pacher alleen doorging. De renner van B&B Hotels hield aanvankelijk knap stand, maar in de laatste drie kilometer werd hij toch teruggepakt. Daarna was het weer Groupama-FDJ dat de kop pakte. De Franse ploeg had duidelijk haar zinnen gezet op deze etappe.

Pas in de steile slotkilometer werd de wedstrijd beslist. Bauke Mollema begon zijn sprint op ruim 300 meter van de streep, maar wist zijn lange inspanning vast te houden tot aan de finish. Op de tweede plek eindigde Greg van Avermaet, vóór Valentin Madouas die derde werd. In de groep met 25 renners daarachter zaten vrijwel alle andere belangrijke kanshebbers voor de eindzege. In het klassement gaat Mollema als etappewinnaar vanzelfsprekend aan de leiding. Omdat in de ronde geen bonificatieseconden te verdienen zijn, is zijn voorsprong van twee seconden in de daguitslag ook zijn voorsprong in het klassement.