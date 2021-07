Van Avermaet niet meer regerend olympisch kampioen: “Hartzeer toen ik moest afdraaien”

Greg Van Avermaet wist al even dat hij de olympische wegrit in een dienende rol moest rijden en dat hij na zaterdag niet meer de regerende olympisch kampioen zou zijn. Maar toen het werk voor kopman Wout van Aert erop zat en de Belg besloot om af te stappen, deed hem dat toch wel even pijn. “Ik had wel wat hartzeer toen ik moest afdraaien.”

“Het was vooraf afgesproken dat dit mijn rol zou zijn”, waren de woorden van Van Avermaet voor de camera van Sporza. “Tijdens de verkenning zag ik al dat de klim iets te zwaar zou zijn, dus heb ik zelf om deze rol gevraagd. Vansevenant en Benott zouden nuttiger zijn op die klim, ik in het begin van de koers.”

En dus reed de olympisch kampioen van Rio de Janeiro al op 200 kilometer van de meet op kop om een vroege vlucht onder controle te houden. “Lang waren wij het enige land dat zijn verantwoordelijkheid nam. In een olympische wegrit is het belangrijk dat je als toplanden samenwerkt, dus daarom was ik verrast dat de Slovenen pas zo laat een mannetje mee lieten werken.”

Het werk bleek uiteindelijk niet voor niets te zijn. Van Aert pakte het zilver na een zware wedstrijd. Daarmee maakte hij indruk op Van Avermaet, die van mening is dat zijn kopman een foutloze wedstrijd reed. “Ze werden geviseerd. Ik denk dat hij de koers heeft gereden die hij moest rijden. Hij was misschien wel de beste, maar je moet ook geluk hebben”, eindigt hij.