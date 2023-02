Van Avermaet, Naesen en Cosnefroy speerpunten AG2R Citroën in Omloop

Met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Benoît Cosnefroy als speerpunten hoopt AG2R Citroën zaterdag goed voor de dag te komen in Omloop Het Nieuwsblad. Van Avermaet was in 2016 en 2017 al eens de beste in de Vlaamse openingsklassieker en kan met een derde zege mederecordhouder worden.

De Olympische kampioen van Rio (2016) kijkt uit naar de jaarlijkse klassiekervuurdoop. “Ik wil natuurlijk goed presteren. Ik ben met een goed gevoel teruggekeerd uit de Tour of Oman en dat geeft vertrouwen voor de komende periode. Zodra ik thuiskwam, ben ik het parcours van de Omloop gaan verkennen, vooral om een goed gevoel op de kasseien te krijgen.”

Van de druk van het absolute kopmanschap is geen sprake, want AG2R Citroën rekent ook op Naesen en Cosnefroy. Die laatste maakt voor het eerst zijn opwachting in Omloop Het Nieuwsblad. “Met Benoît hebben we een nieuwe toevoeging aan de voorjaarsploeg en met zijn kwaliteiten als puncher heeft hij het in zich om een goed resultaat te bemachtigen. Het is altijd beter om met meerdere kopmannen te starten”, aldus Van Avermaet.

Stan Dewulf, Damien Touzé, Lawrence Naesen en Michael Schär staan eveneens aan de start.

Van Avermaet was de beste in 2016 - foto: Cor Vos En in 2017 - foto: Cor Vos

Jayco AlUla met oud-winnaar Štybar

Jayco AlUla heeft ook al zijn selectie prijsgegeven voor Omloop Het Nieuwsblad. Zdeněk Štybar is de meest in het oog springende naam. De inmiddels 37-jarige Tsjech was in 2019 nog de beste in de Vlaamse klassieker. Verder geeft de Australische ploeg de nodige vrijheid aan hardrijders Lukas Pöstlberger, Christopher Juul-Jensen en Luke Durbridge. Alexandre Balmer, Felix Engelhardt en Kelland O’Brien zorgen voor jeugdig elan.

Ploegleider Tristan Hoffman heeft vertrouwen in zijn renners. “We hebben met Štybar, Durbridge, Pöstlberger en Juul-Jensen ervaren renners in huis. Daarnaast zijn er nog drie jonge renners die met veel ambitie naar België afreizen. Ik denk dat onze mix in staat is om goed te presteren.”

