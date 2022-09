Van Avermaet met AG2R Citroën naar Canada, Sagan kopman TotalEnergies

AG2R Citroën stuurt Greg Van Avermaet naar Canada voor de WorldTour-klassiekers in Québec en Montréal. De Belgische eendagscoureur wist de heuvelkoers in Montréal al twee keer te winnen. Bij TotalEnergies is Peter Sagan de grote naam in de selectie, terwijl Bahrain Victorious rekent op Pello Bilbao en Matej Mohoric.

Van Avermaet was in 2016 en 2019 de beste in Montréal en mag zich, omdat het tweeluik twee jaar niet georganiseerd is, nog altijd de titelverdediger noemen. Bij AG2R Citroën krijgt hij onder meer Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre en Clément Venturini mee, evenals landgenoot Stan Dewulf.

TotalEnergies schuift Peter Sagan naar voren. De Slowaak won in 2016 en 2017 in Québec en was in 2013 al eens de beste in Montréal. De vraag is of hij anno 2022 nog altijd meedoet om de prijzen. Bij zijn Franse werkgever zijn ook de namen van Anthony Turgis en Pierre Latour interessant om in de gaten te houden voor de Canadese koersen.

Namens Bahrain Victorious reizen onder meer Pello Bilbao en Milaan-San Remo-winnaar Matej Mohoric af naar Canada. Zij vinden in Québec en Montréal een parcours op hun maat. Ook Damiano Caruso en Jan Tratnik kunnen op de heuvelachtige routes hun weg vinden.

Noot: Namens Bahrain Victorious doet ook Matevz Govekar mee. Hij wordt later toegevoegd aan de selectie in ons systeem.

Noot: Bovenstaande selecties zijn voor de GP Québec (vrijdag 9 september) en de GP Montréal (zondag 11 september).