Van Avermaet en Naesen voeren AG2R Citroën aan in Omloop en Kuurne

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen voeren, zoals verwacht, de selectie van AG2R Citroën aan in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Belgische kopmannen moeten het wel doen zonder hun Zwitserse helper Michael Schär, die op korte termijn verwacht vader te worden.

Schär wordt in de Omloop Het Nieuwsblad vervangen door Julien Duval en in Kuurne-Brussel-Kuurne door Lawrence Naesen, die daardoor allebei de wedstrijden in het openingsweekend betwist. Ook Gijs Van Hoecke en Duval rijden de combinatie.

In de Omloop wordt de Franse selectie van AG2R Citroën vervolledigd door Alexis Gougeard en Damien Touze. Die plekjes worden zondag in KBK ingevuld door sprinter Marc Sarreau en Anthony Jullien.

Selectie AG2R Citroën voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Julien Duval

Alexis Gougeard

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Damien Touze

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke

Selectie AG2R Citroën voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 (28 februari)

Julien Duval

Anthony Jullien

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Marc Sarreau

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke