Van Aert werkt voor Vingegaard: “We moesten wat versnellen om het geel te verzekeren”

Een opvallend moment vroeg in de veertiende etappe: Tadej Pogacar plaatste in de eerste kilometers van de overgangsrit een aanval, waarna Jumbo-Visma en geletruidrager Jonas Vingegaard in de reactie moesten. Wout van Aert maakte het vanaf de eerste rij mee.

“Het was denk ik niet echt een aanval”, zei Van Aert na afloop voor de camera van Eurosport/GCN. “Er waren denk ik zo’n veertig renners verdeeld over verschillende groepen vooraan. Toen ik de sprong wilde maken, zat Tadej in mijn wiel. Vervolgens wisselden we posities. Ik wachtte tot mijn ploeggenoten terugkwamen, toen Pogacar het probeerde.” Mede door het werk van Wout van Aert kwam alles weer bij elkaar.

Na zijn inspanning om de orde te herstellen, moest Van Aert wel even op adem komen. “Het was een superzware start. Toen ik wat terugviel, zag enkel nog klassementsrenners en andere sterke renners bij elkaar. Vanaf daar was een hevige strijd om in de kopgroep te komen.”

Meintjes

Met nog 25 kilometer te gaan, was Van Aert opnieuw nodig om een situatie recht te zetten. Vluchter Louis Meintjes dreigde wel heel dichtbij Vingegaard te komen in het klassement en dus moest het verschil met de kopgroep weer wat verkleind worden. Van Aert had daar een flink aandeel in. “Ik ben heel blij met mijn vorm. Al een paar jaar voel ik me heel goed in de Tour en gaat het klimmen steeds beter naarmate de ronde vordert.”

“Vooral vandaag voelde ik me goed. Ik was daar en dat was nodig. Het was een sterke kopgroep, die om een of andere reden geen spelletjes speelde voor de ritoverwinning. Ze bleven vol gaan. We moesten wat versnellen om het geel te verzekeren.”