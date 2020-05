Van Aert versus Van der Poel in 'zevenkamp': “Geen toeval” vrijdag 1 mei 2020 om 14:38

De Vlaamse tv-zender VIER pakt uit met de Container Cup, een programma waarin topsporters het in ‘coronamodus’ tegen elkaar opnemen in een unieke zevenkamp. De progammamakers zetten daarin Wout van Aert tegenover Mathieu van der Poel. “Dat is geen toeval, denk ik”, lacht de Jumbo-Vismarenner.

Wout van Aert was gisteravond te gast in Gert Late Night, een luchtig praatprogramma op VIER dat vanop een boot in Antwerpen wordt gepresenteerd door Gert Verhulst en James Cooke. Van Aert kwam er onder meer terug op zijn val in de Tour, zijn revalidatie en de coronacrisis. “Ik vermijd net als iedereen contact met anderen. Er is mijn vrouw natuurlijk. En mijn trainingsmaten”, vertelt Van Aert.

“Al zijn dat er niet zoveel. Of de ploeg mij controleert? Iedereen zit in z’n eigen quarantaine dus veel fout doen, kan je niet. In het begin dacht je nog dat je jezelf niet veel zorgen moest maken als je jong en fit was, maar dat blijkt nu toch wel het geval. Naar verluidt kan er zelfs blijvende longschade optreden. Ik wil niet mijn carrière op het spel zetten.”

Zevenkamp

Van Aert doet ook mee aan de Container Cup, een nieuw programma van dezelfde zender waarin een 30-tal topsporters het tegen elkaar opnemen in een zevenkamp: lopen, klimmen, roeien, schieten, golfen, gewichtheffen en fietsen. Bij de 30 onder meer Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts, Toon Aerts, Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Oliver Naesen en Jolien D’hoore, maar dus ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Elke avond komen twee atleten tegen elkaar uit en de programmamakers zetten Van Aert en Van der Poel tegenover elkaar in een en dezelfde uitzending. “Dat is ook niet toevallig, denk ik”, lacht hij. “Of Mathieu en ik vrienden zijn? Nee. Rivalen? Dat is zo’n negatief woord… Als je altijd dezelfde tegenstander hebt die je moet proberen kloppen, dan kan je vijf minuten later geen vrienden zijn.”

Afzien

De opnames van het duo zijn reeds achter de rug, maar wanneer de twee op het scherm te zien zullen zijn, weten we voorlopig nog niet. Dat het lang geleden was dat hij zo had afgezien, vertelde Van Aert er nog bij. “Vooral tijdens het roeien en het fietsen ging mijn hartslag zwaar de hoogte in.”

