Van Aert verbindt niet teveel conclusies aan ‘enigszins ontnuchterende’ Ronde van Zwitserland

Wout van Aert eindigde in de voorbije Ronde van Zwitserland drie keer bij de eerste drie. Echt zijn stempel op de wedstrijd drukken, lukte hem echter niet. “Ik sta altijd aan de start om te winnen. Maar ontgoochelend is het niet”, zei hij na de afsluitende tijdrit tegen Het Nieuwsblad.

“Ontnuchterend is het enigszins wel, maar anderzijds kan je hier ook niet veel conclusies aan vastknopen”, aldus Van Aert, die zijn vizier vooral gericht heeft op de Tour de France. De Ronde van Zwitserland stond in dienst van die grote ronde. “Ik had een goede week. Tot het moment dat we Gino verloren, heb ik erg genoten. Ik haalde een goed niveau, maar niet mijn allerbeste niveau. Het gevoel waarmee ik rondreed, daar kan ik nu eigenlijk nog niet op voortgaan.”

“Ik hoop zowel mentaal als fysiek nog een stap vooruit te zetten door nu wat extra rust in te lassen. De koershardheid waar ik nog naar op zoek was, heb ik hier opgedaan. Het waren uiteraard ook lastige laatste dagen op menselijk vlak. Het gaat me zeker deugd doen om even naar huis te keren en uit de koerswereld te stappen.”

BK

Veel kan en moet Van Aert niet meer doen om nog te verbeteren, stelt hij. “De Belgische kampioenschappen zijn nog twee echte prikkels. Voor de rest wordt het trainen op de details en rusten. Dat is het belangrijkste. Door het nu wat kalmer aan te doen, gaat mijn lichaam nog een stap vooruit zetten. Mijn sprint, die was al goed. Daar ben ik zeker tevreden over. Het klimmen ging eigenlijk dag per dag beter. Dat is zeker iets om mee te nemen. Mijn gewicht zit ook al aardig in de buurt van het getal waarmee ik de Tour wil beginnen. Meestal haal ik dat echt door in die laatste week te rusten.”

Van Aert start komende week zowel op het BK tijdrijden (donderdag) als het BK op de weg (zondag). Hij kijkt er naar uit. “Het blijft een heel mooie trui en ik heb hem nu al een paar keer mogen dragen. Het staat vast dat ik zeker een poging ga doen om hem te heroveren.”

