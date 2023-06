Wout van Aert is blij dat hij weer naar huis kan: “Ik had op beter gehoopt”

De Ronde van Zwitserland is er een geworden om snel te vergeten voor Wout van Aert. Door het overlijden van Gino Mäder en het niet weten te winnen van een rit is Van Aert blij dat hij weer naar huis kan. Zondag eindigde hij in de slottijdrit op plek vijf: “Ik had op beter gehoopt.” Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

3e – 3e – 2e – 5e. De week van Van Aert in de Ronde van Zwitserland was nu niet bepaald slecht te noemen. De Belg kan vanavond ook de puntentrui mee naar huis nemen. Toch baalt hij.

“Ik probeerde iets over te houden voor het laatste klimmetje”, reflecteert hij na afloop. “Maar dat was kennelijk niet genoeg want bovenop kreeg ik het echt lastig en moest ik de pijn verbijten. Ik had moeite om mijn ritme te behouden. De klim verliep niet zoals ik wilde.”

Ik voelde me vandaag oké en probeerde niet over mijn limiet te gaan. Toch had ik op beter gehoopt. Ik reed een prima tijdrit, maar zonder mijn tijd te weten wist ik al dat ik niet ging winnen”, eindigt hij. “Of ik blij ben dat ik naar huis kan? Ja.”