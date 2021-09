Van Aert trots op Jumbo-Visma in ploegentijdrit: “Voel me al drie dagen heel goed”

Wout van Aert is ondanks de derde plaats van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit van de Tour of Britain blij met de prestatie van zijn teamgenoten. “Ik ben blij en trots over de manier waarop we gereden hebben”, aldus Van Aert. “Het is spijtig dat Pascal de pech had om in de laatste anderhalve kilometer lek te rijden.”

Jumbo-Visma gaf op het 18 kilometer lange parcours twintig seconden toe op de winnaars van INEOS Grenadiers, terwijl het met een man minder van start ging en Gijs Leemreize vroeg zag afhaken. “We hadden een prima plan. Gijs heeft zich in het begin leeg gereden in dienst van de rest van de ploeg. Hierdoor konden wij nog wat krachten sparen. Tony en ik waren de grote motoren. We hebben enkele intensieve kopbeurten gedaan”, geeft de Belgische kopman aan.

“We hebben supergoed samengewerkt”, vindt Van Aert, die nu derde staat in het algemeen klassement op 16 seconden van leider Ethan Hayter. “Persoonlijk voel ik me al drie dagen heel goed hier. Ook over deze tijdrit ben ik zeer content.”

Boven: “Het zegt veel dat we ondanks pech streden om de zege”

Ploegleider Jan Boven zegt dat het team de taken goed had uitgevoerd. Ook hij noemt de lekke band van Eenkhoorn pech. “Met nog een aantal bochten in het parcours verloren we daar wel wat tijd, anders denk ik dat we dicht bij de dagwinnaar in de buurt hadden gezeten. Het zegt veel over deze ploeg dat we desondanks weer mee hebben gestreden om de zege”, aldus Boven.

Helemaal niet boos. We wisten perfect wat er gaande was en ik probeerde Pascal aan te moedigen! Trots op onze ploeg hier! — Wout van Aert (@WoutvanAert) September 7, 2021