Wout van Aert ‘herstelt’ met rit van 230 kilometer, spectaculaire val Cypriotische belofte

In WielerFlits Kort bundelen we kleine berichtjes die te klein zijn voor het tafellaken, maar te groot voor het servet. In deze editie de trainingsrit van Wout van Aert daags na het WK tijdrijden en een spectaculaire val bij de beloften tijdrit.

Wout van Aert fietst zeven uur uit

Wout van Aert heeft zichzelf daags na zijn zoveelste zilveren medaille op grote kampioenschappen van maandag (tweede op het WK tijdrijden), getrakteerd op een duurtraining van zeven uur. Vanuit Leuven trok hij voor bijna 230 kilometer door Vlaanderen, met een gemiddelde van 32,5 kilometer per uur. Op Strava deelde hij zijn rit, met de volgende illustere woorden: “’t Zuur eruit zweten.”

Onfortuinlijke tuimelperte van Cypriotische belofte

Pechvogel van de dag was Alexandros Matsangos. De 21-jarige Cyprioot gaf namelijk op tijdens het WK tijdrijden. Dat was niet zonder reden, want de jongeling kwam zwaar ten val. Hij raakte op een gegeven met zijn stuur de nadars en vloog daar toen even spectaculair als pijnlijk overheen. Hij kon zijn weg niet meer vervolgen. Bekijk op Sporza de beelden.

La chute du malchanceux chypriote de 21 ans Alexandros Matsangos au #Flanders2021 a l'aire d'être impressionnant.https://t.co/1FD0Aa8ntT pic.twitter.com/o1bFvT96D2 — LaPenséeLibre (@LibreDePenserFR) September 20, 2021