Van Aert, Pogacar en Van der Poel dollen om badkamerpremie: “Allemaal eenderde badkamer”

Wout van Aert plaatste in de E3 Saxo Classic een versnelling op de Tiegemberg om 3000 euro aan badkamerartikelen te winnen, terwijl Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar van niets wisten. Achteraf kunnen Pogacar en Van der Poel erom lachen: “We krijgen allemaal eenderde badkamer van Wout, toch?”

“We hadden even een dolletje op de Tiegem omdat Wout de premie pakte”, legt Van der Poel uit. “Tadej en ik wisten dat niet, dus confronteerden we Wout daarmee. Hij zei dat-ie de premie onder ons drie ging verdelen.”

Van Aert werd even later gevraagd naar het voorval. Al lachend gaf hij aan: “Ik zag dat Mathieu en Tadej niks doorhadden, dus besloot ik hen niet in te lichten. Zo’n prijs is altijd leuk meegenomen.”

Of Van Aert van plan is de badkamerartikelen te delen met zijn concurrenten, is niet bekend. Moet gezegd: Van der Poel won onderweg zelf een jaar onbeperkt tanken met Caps.

🚴🇧🇪 | Op de Tiegemberg wordt geen verschil meer gemaakt, terwijl Mathieu van der Poel maar net overeind blijft in de bocht… We krijgen een ontknoping met de grote drie! Hoe gaat dit aflopen? 🤩🤩 #E3SaxoClassic 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/BLQJZNggAh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 24, 2023