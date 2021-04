Van Aert: “Pidcock was sterker, dat had ik al een paar keer gevoeld”

Wout van Aert moest in De Brabantse Pijl met de tweede plaats achter Tom Pidcock genoegen nemen. “Ik had natuurlijk hoop, maar Pidcock was gewoon sterker”, zei de kopman van Jumbo-Visma na afloop.

“Dat Pidcock sterker was, had ik al een paar keer gevoeld met zijn versnellingen. In de sprint liepen mijn benen vol en kwam hij erover”, blikte Van Aert terug. “Ik voelde mij op zich wel goed. Ik denk dat het een goede situatie was dat we met drie voorop kwamen. We hebben goed rondgedraaid en we konden het onder elkaar uitvechten. Het was een eerlijke strijd. Tom was beter. Het is wel balen, want ik had graag gewonnen. Maar in de sprint had ik niets meer terug.”

“Naast de overwinning grijpen is natuurlijk jammer. Ik was mee op de afspraak, maar ik kwam nu net iets tekort en dat is vooral niet leuk”, ging hij verder. Nu gaat de focus op de Amstel Gold Race zondag. “Ik denk dat de benen nog wel gewoon goed zijn, maar we zullen zien. Ik zat vandaag met deze koers in mijn hoofd en nu kijk ik verder naar zondag. Dan komen de jongens van Baskenland er ook bij. We hebben daar zeker een heel sterke ploeg. Ik kijk ernaar uit.”